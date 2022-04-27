انتهاء صرف مرتبات أبريل 2022 لكافة العاملين والموظفين بالدولة اليوم

تختتم الحكومة صرف مرتبات شهر أبريل 2022 لنحو 5 ملايين عامل بـ 66 وزارة وجهة حكومية بالجهاز الإداري للدولة اليوم الأربعاء الموافق لـ 27 أبريل الحالي بعد إتمام الصرف على مدار 4 أيام بدأت منذ الأربعاء الماضي الموافق لـ 21 أبريل بعد إضافة العلاوات والزيادات التي أقرتها الحكومة في شهر يناير الماضي بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عمال وموظفي 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية صرفوا رواتبهم الأربعاء الماضي

ووفقاً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في شهر فبراير الماضي حددت فيه مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 4 أيام إذ صرف عمال وموظفي 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية يوم الأربعاء الموافق لـ 20 إبريل الحالي ثم واصلت الصرف للعاملين في 33 وزارة وجهة حكومية أيضا في اليوم التالي الخميس الموافق لـ 21 إبريل قبل أن تتوقف عن الصرف نظراً للإجازت الرسمية والعطلات بسبب أعياد تحرير سيناء وشم النسيم.

واستأنفت وزارة المالية صرف مرتبات أبريل 2022 اليوم الثلاثاء الموافق لـ 26 إبريل للعاملين بكافة الوزارات والجهات الحكومية وتواصل غدا الأربعاء الموافق لـ 27 أبريل الحالي صرف المرتبات للعمال والموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتبات الشهر الأسبوع الماضي.

وأعلنت الحكومة في شهر يناير 2022 زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور بعد تكليفات رئاسية للتخفيف عن المواطنين الأعباء والتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الأوروبية التي اندلعت في 24 فبرير الماضي بين روسيا وأوكرانيا.

ضخ المرتبات أيضا في ماكينات الصراف الألى على مدار الأيام الأربعة

وبالتزامن مع صرف مرتبات الموظفين والعمال بكافة الجهات أعلنت وزارة المالية عن ضخ المرتبات أيضا في ماكينات الصراف الألى على مدار الأيام الأربعة لمواجهة التزاحم على ماكينات الصرف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.