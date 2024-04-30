«السياحة»: دخول حجاج المستوى البري للسعودية سيكون من منفذ حالة عمار

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ المباحثات التي أجرتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة مع الجهات السعودية نجحت في إعادة خط سير رحلات الحج السياحي المستوى البري إلى ما كانت عليه خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنّ كل رحلات الحج البري ستدخل الأراضي السعودية عبر منفذ حالة عمار.

مد موعد حجاج البري للسعودية إلى 29 ذو القعدة

وأضاف السيسي، لـ«الوطن»، أن مباحثات وزارة السياحة نجحت أيضًا في مد موعد دخول آخر رحلة لحجاج البري لمنفذ حالة عمار إلى يوم 29 ذو القعدة من عام 1445 هجريا الموافق 6 يونيو 2024، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات أخرى لمد هذا الموعد 3 أيام أخرى على الأقل، وأن عدد حجاج المستوى البري يُقدر بنحو 6 آلاف حاج.

تجويد الخدمات المقدمة للحجاج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، إلى أن رحلات الحج البري تنطلق كل عام يوم 23 ذو القعدة، موضحا أن كل شركات السياحة المنظمة للحج البري وعددها 258 شركة ستعمل بشكل كبير على تجويد الخدمات المقدمة لحجاج المستوى البري.

كانت السلطات السعودية أصدرت في وقت سابق منشورا بأن كل رحلات الحج البري ستدخل للمملكة العربية السعودية عبر ميناء الدرة «منطقة حقل» الواقع بين مدينة العقبة الأردنية ومدينة تبوك السعودية، وأن آخر موعد لدخول حجاج السياحة المستوى البري لميناء الدرة السعودي سيكون يوم 25 ذو القعدة 1445 هجريا.