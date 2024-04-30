معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 300 أسرة من الأولى بالرعاية في المنوفية

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 300 أسرة من الأولى بالرعاية، وذلك في قرى الدبايبة وعزبة الدلالة وعزبة أبو عبدالمنعم وعزبة الشيخة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تنظيم معرض ملابس للأسر الأكثر احتياجا

وقال محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل، جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع الملابس بالمجان

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وحتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة.

وذكر أن المستفيد من هذه المعارض هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، موضحاً أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى محافظة المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.