تفاصيل الملتقى التوظيفي الأول لطلاب جامعة الفيوم.. فرص العمل للمتميزين

افتتحت جامعة الفيوم، الملتقى التوظيفي الأول بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن محمد حسن شحاته وزير العمل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ودعا محافظ الفيوم، الطلاب للتفكير بشكل مختلف تجاه مستقبلهم والعمل على تنمية قدراتهم وأفكارهم وتعلم اللغات والتكنولوجيا، موضحًا إنّ محافظة الفيوم من المحافظات الواعدة كما إنّها تقدم فرص استثمارية كبيرة للراغبين في إقامة المشروعات والعمل على أرضها، مُشيرًا إلى أن الملتقى جاء بتنسيق كبير بين الجامعة والمحافظة لكي يخرج بهذا الشكل المميز.

ربط الطلاب بسوق العمل

من ناحيته، أوضح رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة تسعى بشكل كبير لربط الطلاب بسوق العمل، فضلًا عن فتح قنوات للتواصل بين مؤسسات سوق العمل والطلاب للتعرف على متطلباتهم وتأهيلهم وفقًا لهذه المتطلبات، وذلك ليصبح الخريج متوافقًا مع احتياجات مؤسسات العمل.

تطوير قدرات 50 ألف طالب

وقالت وفاء العدوي، أخصائي إدارة مشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية، إنّ الوكالة تهدف إلى تطوير قدرات نحو 50 ألف طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، ودعمهم وتطويرهم مهنيًا، وربطهم بسوق العمل.

فرص عمل للمتميزين

وذكر حسين حاتم شتيه رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والمعادن، أنّ الشركة تعتمد بشكل كبير على خريجي جامعة الفيوم لسد احتياجات التوظيف بالشركة، مؤكدًا إنّهم من الخريجين المتميزين، موضحًا إنّ الجامعة تقدم كافة الحلول العلمية المناسبة لكافة المشكلات التي تواجهها الشركة، كما أنّ الشركة تفتح أبوابها لتدريب الطلاب وتوظيفهم باستمرار.

توظيف 2200 شخصًا في يازاكي

وصرح المهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة ياكازاكي اليابانية لضفائر السيارات، إنّهم يسعون لتوظيف نحو 2200 شخص بنهاية عام 2025، وزيادتهم ليصبحوا 3500 في نهاية عام 2026 من أبناء محافظة الفيوم فقط، موضحًا إنّهم يسعون لتنمية شمال الصعيد بشكل أساسي من خلال توفير فرص عمل بها.

وتفقد الحضور، معارض التوظيف، التي تضم عدد كبيرًا من الشركات لتوفير فرص عمل كثيرة لخريجي الجامعة على مدار 48 ساعة بدءًا من اليوم وحتى غدًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على الملتقى، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.