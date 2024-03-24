تفاصيل انطلاق امتحانات الميدتيرم 2024 في كليات جامعة الفيوم

بدأت امتحانات الميدتيرم 2024 في كليات جامعة الفيوم، خلال الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الأسبوع المُقبل، حيث أعلنت كل كلية جدول امتحانات الميدتيرم 2024 الخاص بها على حدة، مع وضع كشوف أسماء الطلاب واليوم المخصص لكل طالب حتى يتسنى له معرفة توقيت أداء الامتحان الخاص به.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الميدتيرم 2024 في كليات جامعة الفيوم بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

امتحانات الميدتيرم 2024 خدمة اجتماعية

وأوضحت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، في بيان لها، انطلاق امتحانات الميدتيرم 2024 يوم 21 المنصرم، فيما أعلنت الجداول داخل مبنى الكلية، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للكلية، والصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

امتحان الميدتيرم 2024 كلية التمريض

وانطلقت امتحانات المديتيرم 2024 بكلية التمريض جامعة الفيوم اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024، للفرقة الثالثة قسم تمريض الصحة الإنجابية، في كلية الطب بالدور الرابع، وذلك في مادة تمريض صحة الأم والرضيع، فيما انعقدت امتحانات الميدتيرم 2024 لطلاب الفرقة الثالثة في مادة تمريض الأطفال الأربعاء المنصرم.

وأعلنت كلية التمريض بجامعة الفيوم، كشوف امتحانات المديتيرم 2024 داخل مبنى الجامعة، متضمنة اسم كل طالب، وموعد الامتحان، ومكان انعقاده، والمادة بالتفصيل، ليتسنى لكل طالب الاستعداد للامتحان، والحضور له في موعده حتى لا يتعرض للعقاب في حالة تخلفه عن الامتحانات.

الخدمات الإلكترونية لجامعة الفيوم

ويتيح موقع جامعة الفيوم للخدمات الإلكترونية، امتحانات جامعة الفيوم 2024، فضلًا عن نتائج الامتحانات، إذ يمكن الحصول عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع خدمات إلكترونية في جامعة الفيوم من خلال الضغط «هنا».

اختيار شؤون الطلاب، وتحديد الخدمة التي يرغب الطالب في الحصول عليها، واتباع الإجراءات اللازمة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالجامعات

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بالجامعات، ضمن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، إذ من المقرر أن تنتهي الدراسة 30 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الترم الثاني 1 يونيو 2024.