القصة الكاملة لحادث جنة عليوة لاعبة الدراجات.. إصابات وتحقيقات

أزمة كبرى شهدتها بطولة الجمهورية للدراجات وتحديدا في منافسات فردي السيدات، إذا تعرضت اللاعبة جنة عليوة لإصابات قوية بعد حادث ارتطام بزميلتها المنتخب الوطني شهد سعيد، قبل أمتار قليلة من نهاية السباق، لتسقط على الأرض، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

حادث جنة عليوة لاعبة الدراجات خلال بطولة الجمهورية

تطورات سريعة شهدتها الأزمة خلال الساعات الماضية بدأت بعد خروج شقيقة جنة عليوة الكبرى، حبيبة، لتتهم خلاله شهد سعيد بتعمد إيذاء شقيقتها.

وكتبت حبيبة عليوة عبر حسابها على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «كل الناس اللي متابعة الدرجات عارفة يعني ايه النادي المعتاد يكسب في البنات يخسر كأس البطولة، بعد الخسارة في فردي ضد الساعة وفرق ضد الساعة والتشكيك في قدرات لاعبة دولية كانت في المنتخب و اتقال ان في ماتور في العجلة، مش ان ممكن يكون في مكسب وخسارة عادي وأن الفرق اصلا 16 ثانية، حكام البطولة كلها كانوا بيفكوا العجلة عشان يشوفوا الموتور، ونفس الحكام سابوا جنة علي الأرض، ومحدش عملها من باب الواجب يتصل يعبرنا يشوف حصل فيها ايه».

وأضافت: «شهد كانت الطبيعي تيجي تشوف منافستها بعد ما وقعتها بس ده يبين إنها كانت متعمدة، جنة جالها كسر في الكتف يتعالج في أكثر من 45 يوما على الأقل وفقدان مؤقت في الذاكرة وكدمات في جسمها كله وتشنجات، جنة بتموت من الوجع».

وأضافت: «شهد في القسم بتضحك ومش فارق معاها إن في واحدة كانت هتموت وكانت (بتتوج) عشان هي عملت المطلوب إن نادي أكتوبر ميتحسبش لية ميدالية فرق، شهد بصحتها وجنة ولا إحنا عارفين ننام، شهد منزلش منها دمعة واحدة حتى على البنت».

واختتمت: «بس كل الناس حكام مدربين منظمين يناموا عادي ومحدش حاسس حاجة وكمان كام شهر نطلع نقول بطلة أولمبياد».

اتحاد الدراجات يفتح تحقيقا بشأن حادث جنة عليوة

أكد وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك تحقيقا جرى فتحه داخل الاتحاد بعد الواقعة، مضيفا: «لعبة الدراجات لعبة احتكاك ويحدث بها هذا الأمر بشكل طبيعي، بيكون في دفع بين اللاعبين خلال السباق ولكن الإيذاء لا يكون متعمدا».

واختتم: «يهمنا كل ولادنا وبالتالي هيكون في تحقيق لاتخاذ قرار بشأنه».