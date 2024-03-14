وزير الشباب يسلم دراجات مسابقة «30 عجلة × 30» للفائزين في رمضان

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم جوائز للفائزين في مسابقة «30 عجلة × 30 يوم»، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويتم اعلانها على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

فكرة المسابقة علمي تثقيفي رياضي

واعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتسليم الفائزين الدراجتين، مشيرا إلى أن فكرة المسابقة جاءت في إطار علمي تثقيفي رياضي، وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة دائما، عبر دمج القطاع الرياضي مع العديد من المجالات لجعلها أسلوب حياة، ونشر ثقافات التطور والتنمية في المجتمع المصري.

والفائزة بالدراجة لليوم الأول (مريم محمد عادل - محافظة الجيزة).. والفائز بالدراجة لليوم الثاني (أحمد سعد أحمد صادق - محافظة الفيوم).

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي.. وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا طوال شهر رمضان، حيث يتم إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

الإعلان عن المسابقة يوميا بموقع الوزارة

حضر مراسم سحب القرعة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور سامح منصور، مدير ادارة المشروعات القومية بالتنمية الرياضية.

الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن المسابقة يومياً على صفحة وزارة الشباب والرياضة Facebook «وزارة الشباب والرياضة - مصر» بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، ويقوم المشترك بكتابة: الإجابة الصحيحة، الاسم رباعي، المحافظة، رقم التليفون.

ويتم طرح السؤال يوميا بداية من الساعة العاشرة مساءً، حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.