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جامعة الملك سلمان الدولية تنظم سباق دراجات هوائية في شرم الشيخ (صور)

كتب:

داليا منير
06:24 م | الأربعاء 03 يناير 2024
ماراثون جامعة الملك سلمان

ماراثون جامعة الملك سلمان

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة شرم الشيخ، على طريق الملك سلمان بطول 4 كيلومترات تقريبا، ضم عددا كبيرا من الطلاب.

الهدف من إقامة ماراثون الدرجات

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، لـ«الوطن»، إن الماراثون يهدف إلى نشر الثقافة البيئية والرياضية، والاهتمام بقضايا التغيرات المناخية، مشيرا إلى حرص الجامعة على محاربة عوامل التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وتوضيح الصورة للطلبة المنتسبين للجامعة، في إطار ترسيخ العلاقات بين الجامعة والمجتمع المدني تمت دعوة طلاب مدارس شرم الشيخ للإنضمام للماراثون الرياضي التي اقامته الجامعة. 

فعاليات ماراثون الدرجات

وأضاف رئيس الجامعة، أن فعاليات الماراثون الرياضي بدأت بتجمع المشاركين أمام مقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 3:00 عصرا وتم تسليم الدراجات للطلاب المشاركين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وبدأ الماراثون بالسير في طريق الملك سلمان على الطريق الدائري الأوسط بطول 4 كيلو متر ذهابا وايابا. 

   

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