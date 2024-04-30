افتتاح معرض «دكان الفرحة» في جامعة بنها لتوفير ملابس جديدة مجانا (فيديو)

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، من خلال التعاون مع كل القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

وافتتح رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل امام مدير مبادرة صندوق الفرحه بصندوق تحيا مصر، اليوم، معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

جاء ذلك بتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

مبادرة دكان الفرحة

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه المعروضات والمنتجات بالمعرض، مشيدا بمبادرة دكان الفرحة كإحدى المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعي.

المعرض مستمر على مدار 3 أيام

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض مستمر على مدار 3 أيام، بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار خمس قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

يذكر أن «صندوق تحيا مصر»، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019؛ لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.