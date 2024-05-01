طريقة عمل الباناكوتا الإيطالية.. حلوى الصيف في دقائق

مع بداية فصل الصيف تريد أن تطهو الأمهات الكثير من الوصفات المختلفة والحلويات لتقدمها لأسرتها للترطيب عليهم من حرارة الجو، وتعد طريقة عمل الباناكوتا من الحلوى الإيطالية غير المشهورة، ووصفة سهلة تتمتع بمذاق مختلف، فضلًا عن قلة عدد المكونات، وهي غنية بالفواكه المفيدة للجسم، لذلك يمكن إعدادها بسهولة في المنزل.

طريقة عمل الباناكوتا

على خُطى الشيف غادة جميل، قدمتها في برنامجها على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير

كوبان كريمة.

ربع كوب ماء.

ربع كوب سكر.

جيلاتين بودر.

فانيليا.

خطوات لتحضير الباناكوتا

ضعي الماء في وعاء.

رشي الجيلاتين على السطح، واتركيه في الماء لمدة عشر دقائق.

سخني الكريمة والفانيليا.

أضيفي السكر على النار بدرجة حرارة متوسطة.

أضيفي على النار، وانتظري حتى يذوب السكر.

ارفعيه من على النار وقلبي باقي المكونات.

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

أضيفي قطع الفواكه الطازجة بحسب الرغبة.

طريقة عمل الباناكوتا بالفراولة

على خُطى الشيف غادة التلي:

المقادير

فراولة.

ملعقة صغيرة جيلاتين.

ربع كوب ماء.

أربعة ملاعق سكر.

نصف كوب كريمة.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

الخطوات

اغسلي الفراولة وقطيعها.

في وعاء ضعي الماء والجيلاتين والسكر.

ضيفي الفراولة في إناء على نار متوسطة.

اتركيها لتبرد ثم اهرسيها.

صبيها في كاسات أو أكواب التقديم.

اتركيها داخل الثلاجة حتى تتماسك.

طريقة أخرى لعمل الباناكوتا

المقادير

كريمة سائلة.

ملعقة كبيرة جيلاتين بودر.

ملعقة صغيرة سكر‏.

ملعقة صغيرة فانيليا‏.

تمر.

صوص الكراميل.

طريقة التحضير