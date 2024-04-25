طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»

«مافن الشوكولاتة» من المخبوزات الشهيرة التي تلقى إقبالًا كبيرًا خاصة لدى الصغار، وترغب الأمهات في تحضيرها بالمنزل كونها تتميز بأنها خفيفة ولا تستغرق وقتا في إعدادها، ويمكن تناولها خاصة على الفطار أو العشاء أو تقديمها في العزائم مع الشاي

وفيما يلي، نقدم لكِ وصفة مافن الشوكولاتة مثل المحلات بمكونات بسيطة، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيلا» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير مافن الشوكولاتة

2 كوب دقيق

ثلث كوب من السكر الأسمر

ثلث كوب من السكر الأبيض

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب الزبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة

بيضتان

كوب إلا ربع لبن

ملعقة ونصف فانيليا

كوب ونصف من حبيبات الشوكولاتة

خطوات عمل مافن الشوكولاتة

- الخطوة الأولى: اخلطي الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- الخطوة الثانية: وزعي ورق زبدة في صينية فرن واتركيها، ثم حضري الخلاط الكهربائي واخفقي الزبدة والسكر الأبيض والأسمر حتى تحصلي على مزيج كريمي، وضيفي البيض والفانيليا واللبن ثم استمري في الخفق.

الخطوة الثالثة: ضيفي نصف كمية الدقيق، وقلبي بملعقة خشبية ببطء واتركي المزيج على جنب، وفي وعاء آخر اخلطي نصف كمية حبيبات الشوكولاتة مع الكمية المتبقية من الدقيق الأصلي للوصفة.

الخطوة الرابعة: ضيفي خليط الشوكولاتة إلى الخليط المحضر مسبقًا وقلبي حتى تتداخل المكونات معًا واسكبي خليط المافن داخل الورق في الصينية وزيني وجهه بحبيبات الشوكولاتة.

الخطوة الخامسة: الآن يمكنك إدخال الصينية للفرن نحو 20 دقيقة حتى تلاحظي انتفاخ حبات المافن، ثم اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد ثم قدميها لأطفالك.