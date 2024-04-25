حصنتها بالقرآن ووزعت حلوى.. بدرية طلبة تتألق في حفل زفاف ابنتها

بملامح متأثرة وعينين اغرورقت بالدموع، وقفت الفنانة بدرية طلبة أمام ابنتها الصغرى «سلمى»، لم تصدق أنها كبرت وأصبحت عروس جميلة، إذ خطفت الأنظار والقلوب بهيئتها الجميلة، وخشيت «طلبة» من أن تصاب صغيرتها بالحسد في ليلة زفافها.

الخرزة الزرقاء في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

آيات من القرآن الكريم، رددتها الفنانة بدرية طلبة، لحظة رؤيتها لابنتها العروس، خوفًا عليها من الإصابة بالحسد، كما أنها وزعت حلوى على شكل غرزة زرقاء، ظنًا منها أنها تمنع حسد حفل زفاف ابنتها الصغرى.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، وظهرت خلاله «طلبة» رفقة ابنتها الكبرى «هايدي» وحفيدتيها وهن يشاهدن العروس متألقة في زفافها، وبدأت الأم بإطلاق الزغاريد التي تعبر عن مدى فرحتها بصغيرتها.

تحصين ابنة بدرية طلبة

«حبايبنا على دماغنا.. لكن اللي يحسدنا في عينيه البونبوني».. بهذه الكلمات وجهت «طلبة» الحلوى التي كانت على شكل عين زرقاء، رغبةً منها في تحصين ابنتها العروس، قبل ظهورها أمام حضور حفل الزفاف.

كما ظهرت الفنانة بدرية طلبة، خلال الفيديوهات التي جرى نشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهي تستقبل ابنتها بـ«الزغرودة»، مرتدية روب باللون الأحمر الغامق، وفي لقطات أخرى وهي تحتضنها، وتحتفل هي وأصدقاء ابنتها.