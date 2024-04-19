طريقة عمل حلوى الكاستر في المنزل.. خطوات بسيطة ومذاق أجمل من المحلات

الكاستر واحدة من الحلويات اللذيذة والمفضلة بالنسبة لكثيرين، يُقبلون على تحضيرها وتناولها في المناسبات السعيدة فتكون سببًا لتجمع الأسرة وقضاء أوقاتًا جيدة؛ ونظرًا لما قد يواجهه البعض من صعوبة في العثور على كاستر منزلي بجودة عالية تُلبي مختلف الأذواق، أو رغبة منهم في توفير التكلفة، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل حلوى الكاستر في المنزل.

مكونات عمل الكاستر

ويحتاج عمل حلوى الكاستر في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

4 أكواب حليب

1 كوب سكر

4 ملاعق كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

جوز هند مبروش للتزيين (اختياري)

خطوات تحضير الكاستر

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل الكاستر، حسب حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

في قدر على نار متوسطة، نخلط الحليب والسكر حتى يذوب السكر تمامًا. في وعاء صغير، نخلط النشا والفانيليا مع كمية قليلة من الحليب البارد حتى نحصل على خليط ناعم. نضيف خليط النشا تدريجيًا إلى الحليب على النار مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا. نرفع القدر عن النار ونستمر في التحريك حتى يبرد الخليط قليلاً. نسكب الكاستر في أكواب أو أوعية التقديم ونزينها بجوز الهند المبروش. نضع الكاستر في الثلاجة حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

مذاق يلبي مختلف الأذواق

وللحصول على كاستر يلبي مختلف الأذواق، يمكن اتباع النصائح التالية في أثناء التحضير: