بدء تسليم وحدات إسكان الشباب في الإسماعيلية 8 مايو.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، موعد تسليم عقود وحدات إسكان الشباب في مركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إنه تم تحديد يوم الثلاثاء 7 مايو لتسليم عقود الوحدات فور الانتهاء من الإجراءات على أن يتم تسليم الوحدات إلى الشباب الحاجزين الأربعاء 8 مايو، ويستمر التسليم تباعا لحين الانتهاء من كل الوحدات السكنية.

الإسماعيلية تناشد الشباب إنهاء الإجراءات

وناشد ديوان عام محافظة الإسماعيلية الشباب حاجزي وحدات الإسكان الاقتصادي بإسكان الشباب بمركز ومدينة القنطرة غرب، بضرورة التوجه إلى مقر مجلس المدينة لإنهاء الإجراءات، وإنهاء تسديد مقدم الحجز والتوقيع على العقود، في موعد أقصاه 2 مايو المقبل.

وقال البيان، إن الحجز سيكون لاغيًا، ولن يُعتد به نهائياً حال عدم استكمال الإجراءات والتوقيع على العقود بحد أقصى يوم 2 مايو المقبل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد مرور التاريخ المذكور.