3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا يتضمن حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، تزامنا مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وسجل حجم الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2022.

مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت

وتضمنت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023، ما يلي:

1- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار

2- خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار

3- محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار

4- زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار

5- ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار

مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت

1- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار

2- منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار

3- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار

4- حديد وصلب بقيمة 2.8 مليون دولار

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022.

قيمة تحويلات المصريين

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 8 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في أبريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت طبقا لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.