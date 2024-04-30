رامي جمال يكشف السر وراء أغنية فستانك أبيض

كشف الفنان رامي جمال عن السر وراء تقديم أغنية «فستانك أبيض» ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

رامى جمال يكشف سر أغنية فستانك أبيض

وقال رامى جمال: «فستانك أبيض الأغنية دي عملتها مخصوص لفرح صديقي الغالي حمزة وعروسته روتانا ربنا يحفظهم ويسعدهم مبسوط ليكم جدا وكل حد يصورها من فرحه هجمع منها فيديوهات وأنزلها عقبال أفراحكم جميعا».

وكشف جمال عن فريق عمل الأغنية، قائلا: «الأغنية من كلمات أسامه محرز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد مجدي».

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرا ألبوم غنائي بعنوان خليني أشوفك، وحرص عدد من الفنانين على تهنئته بنجاحه من بينهم أنغام التي كتبت له منشور عبر صفحتها الخاصة بموقع انستجرام وكذلك الفنان رامي صبري.