رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب في 3 دول بعد طرح ألبوم خليني أشوفك

تصدر المطرب رامي جمال التريند الأول والثاني على تطبيق «يوتيوب» وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الألبوم الجديد الذي طرحه الأربعاء الماضي والذي يحمل اسم خليني أشوفك، كما تصدر هذا الألبوم التريند الأول في دولة مصر والسعودية والكويت.

رامي جمال التريند الأول والثاني على يوتيوب

كشف الفنان رامي جمال عن تصدر أغنية بيكلموني التريند الأول وأغنية أنت مين التريند الثاني على تطبيق «يوتيوب»، وذلك من خلال نشر «ستوري» له على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكتب عليها مازحاً: «تريند 1 و2، معلش أنا يخصني الموضوع ده شوية».

ألبوم خليني أشوفك

وتعتبر أغنية بيكلموني وأغنية أنت مين من الألبوم الأخير الذي أصدره رامي جمال والذي يحمل اسم خليني أشوفك كما أن هذا الألبوم يضم 15 أغنية جديدة للفنان رامي جمال، وهي: «خليني أشوفك، وبقول وأكدب، وأوقات، وقلبي خام، وبضيع وقتي، وعادي أنساك، وشاهد الله، وأنسى اسمي، وفستانك أبيض، وذكريات هوانا، وقولي آه، وأهو سوء تفاهم».