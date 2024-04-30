نجوم الفن يهنئون رامي جمال على ألبوم خليني أشوفك: كل النجاح يا موهوب

هنأ مجموعة من الفنانين المطرب رامي جمال من خلال خاصية «استوري» عبر حساباتهم الشخصية على موقع «إنستجرام» وذلك بعد طرح ألبومه الجديد الأربعاء الماضي وتصدره التريند الأول في بعض الدول العربية.

رامي صبري يهنئ رامي جمال

وقدم رامي صبري التهنئة للمطرب رامي جمال على ألبومه الجديد وحصوله على المركز الأول في دولة مصر والسعودية والكويت، وذلك من خلال خاصية «استوري» عبر «إنستجرام»، وعلق جمال قائلا «صاحبي الجدع اللي بحبه والله».

أنغام تهنئ رامي جمال

اما الفنانة أنغام فهنأت رامي جمال قائلة: «ألف مبروك ألبومك الجديد يا رامي، تستاهل كل النجاح يا موهوب يا محترم» وعلق رامي جمال عليها قائلا «الصوت اللي مشرف بلدنا، شكراً».

الممثل الكويتي خالد عبدالله المظفر

كما توجه الممثل الكويتي خالد عبدالله المظفر بالتهنئة للفنان رامي جمال من خلال نشر «ستوري» له على «إنستجرام» وعلق جمال قائلا «هنغني سوا قريب إن شاء الله».