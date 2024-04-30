إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

شهد مركز ومدينة القنطرة غرب في الاسماعيلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق المدينة والقرى، ضمن الحملات المكبرة للتصدي بكل حزم لأشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات تأتي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 20 أبريل حتى 9 مايو 2024.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان، أنه تم إزالة 9 حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب لليوم الثاني على التوالي، بإشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

وذكر «بشارة»، أن الحملة أزالت التعديات علي مساحة تقدر بنحو 764 مترًا مربعًا الي جانب إزالة تعد علي قيراطين من أملاك الدولة، ليصل إجمالي ما تم استعادته من أراضي أملاك الدولة في مركز ومدينة القنطرة غرب 764 متر مربع و17 قيراطًا خلال يومي 29 و30 أبريل 2024.

برنامج زمني لإزالات المخالفات

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.