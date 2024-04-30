جنات تطرح أغنيتها الجديدة «بنعيش مع ناس» على يوتيوب (فيديو)

بعد ترقب وانتظار بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، طُرحت أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات بعنوان «بنعيش مع ناس» حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جنات تطرح أغنيتها الجديدة

وارتكز لحن أغنية «بنعيش مع ناس» للفنانة جنات على مقام الصبا، والذي يُعبر عن مشاعر الحزن، وشكل التوزيع الموسيقي تكاملاً مع اللحن.

وصُورت أغنية «بنعيش مع ناس» في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، الذي ترجم كلمات الأغنية الى صورة عكست معنى الأغنية، كما ظهرت جنات بأكثر من إطلالة.

جنات: «بنعيش مع ناس» الأقرب إلى قلبي

وأعربت جنات، فى بيان، عن سعادتها بمشاركة أغنيتها الجديدة مع الجمهور، خاصة أنها من الأغنيات القريبة الى قلبها، حيث شددت على غنائها للأغنية من قلبها.

أغنية «بنعيش مع ناس» من كلمات محب غبور، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.