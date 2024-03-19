جنات تنتهي من تسجيل أغنية «حاجة وتسعين» تتر مسلسل وبقينا اتنين 

انتهت المطربة جنات من تسجيل تتر مسلسل بقينا اتنين للنجوم شريف منير ورانيا يوسف، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

وسجلت جنات الأغنية في استديو محمد رحيم مساء أمس بحضور منتج المسلسل كريم أبو ذكري، وبرديوسر الأغاني محمد حامد.

تفاصيل أغنية تتر مسلسل وبقينا اتنين

الأغنية تحمل اسم حاجة وتسعين، وتطرح خلال الساعات القليلة مصورة من كواليس التسجيل، كدعاية للمسلسل، والذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان عبر قنوات cbc ومنصة WATCH IT.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

جدير بالذكر أنَّ مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وإدوارد، وصلاح عبدالله، ومروة عبدالمنعم، وميمي جمال.

ويعد المسلسل آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريًا عبر قناتي CBC وCBC دراما ومنصة WATCH IT.