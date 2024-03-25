طرح «حبنا وحكاياته» تتر مسلسل بقينا اتنين بصوت جنات

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بقينا اتنين، الأغنية الدعائية للعمل، وهي أغنية التتر، وتؤديها جنات، وتحمل اسم «حبنا وحكاياته»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وصورتها جنات فيديو دعائي للمسلسل قبل طرحه في النصف الثاني من شهر رمضان، داخل استديو الملحن محمد رحيم، بحضور المنتج كريم أبو ذكري، ومحمد حامد المنتج الموسيقي.

وتقول كلمات الأغنية: كنا سنة حاجة وتسعين.. كنا ساعتها صغيرين كان كل اللي بيملا قلوبنا .. في ثانية نظرة عين كان الباب قدام الباب .. ولا عاملين للدنيا حساب أجمل حب الحب اللي احنا .. بنحسه ومحناش خايفين وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين وتسيبنا سنين والذكرى اللي مابتسبش قلوبنا تسيب جوانا حنين للعمر اللي ضايع ولطعم الشارع والليل اللي سهرناه والأه وأحلى الكلام حبنا وحكاياته.. أيامنا اللي فاتوا لو مهما نعيش ونعيش.. ده مفيش زي دي أيامكنا سنة حاجة وتسعين.

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مواعيد وقنوات عرض بقينا اتنين

ويعرض مسلسل بقينا اتنين حصريا على شاشة cbc الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على cbc دراما الساعة 6.30 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن مع منصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، ما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

الجدير بالذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابعا اجتماعيا خفيفا، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات CBC وCBC دراما ومنصة WATCH IT.