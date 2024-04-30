مواعيد الامتحانات في جامعة قناة السويس.. تنطلق 11 مايو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، جداول الامتحانات لنهاية العام الدراسي، سواء «العملية أو التخلفات أو النظرية».

وقال رئيس جامعة قناة السويس في بيان: «سنعلن عن جداول الامتحانات النهائية قبل موعدها بفترة كافية على أن تنطلق في 11 مايو المقبل، فيما تنطلق امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات في 18 مايو وتنتهي بالامتحانات النظرية في 25 مايو المقبل».

وناقش مندور خلال اجتماعه مع مجلس جامعة القناة استعداد الكليات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية.

وأوضح الدكتور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، أن الامتحانات النظرية ستجرى في 25 مايو؛ على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات بجميع الكليات في 27 يونيو المقبل.

على صعيد آخر، وجه «مندور» برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.