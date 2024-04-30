قبل فتح باب التصالح بأيام.. كيف تقدم الطلب وما هي المستندات المطلوبة؟

تعود الجهات المختصة لقبول طلبات التصالح مجددا بدءا من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وذلك بعد تقديم المواطن المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح وتقنين الوضع تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي نوضحها لكم كالتالي:

المستندات المطلوبة للتصالح

- تقديم ما يفيد صفة مقدم الطلب.

- تقديم ما يفيد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح.

- تقديم تقرير السلامة الإنشائية.

- تقديم نسختين من الرسوم المعمارية لمخالفة البناء، وموافقة التنسيق الحضاري في حالة مخالفات المباني ذات الطراز المعماري.

- تقديم ما يفيد بموافقة الطيران المدني على تجاوز قيود الارتفاع وغيرها من الاشتراطات المطلوبة.

- الالتزام بما جاء في المادة 5 من قانون التصالح.

كيفية تقديم طلب التصالح

حددت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات تقديم طلبات التصالح، وذلك كالتالي:

- يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وقد أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية تقديم طلب التصالح، إلى ضرورة تقديم طلبات التصالح مرفق معها المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقتصر التقديم على ملء نموذج التقديم مع صورة البطاقة الشخصية فقط، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من سرعة الفحص والبت في الطلبات.