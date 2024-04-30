اهتمام بالعمالة غير المنتظمة.. منصات إلكترونية لتحسين الخدمة

صرف 4.5 مليار جنيه منحة استثنائية لمواجهة تداعيات «كورونا».. وزيادة عدد المنح السنوية إلى 6 منح وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة

يُعد ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتماماً غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس «كورونا».

وخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعماً للعمالة غير المنتظمة، وخلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و46 ألفاً و218 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم. فى الوقت الذى قرر فيه وزير العمل حسن شحاتة، فى بداية العام الجارى 2024، استحداث منحتين تضافان إلى المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة، هما منحة أعياد الميلاد المجيد، ومنحة شهر رمضان، ليصبح إجمالى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة. ويعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة، على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التى بدأت بالفعل، بشأن إطلاق «المنصة الإلكترونية»، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشياً مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى، وبهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزى مع إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

ومن بين التطورات الكبرى التى يشهدها ملف العمالة المصرية، تنفيذ وإطلاق منظومة التحول الرقمى، لتقدم الخدمات للمواطنين «أون لاين»، التى وجّه بها حسن شحاتة وزير العمل، فى إطار خطة الدولة المصرية لتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تواصل الإدارات المختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات الوزير بسرعة الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً وبشكل كامل، من بينها خدمات كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الخدمات، فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، حيث يعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلاً عن الانتهاء من كافة مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل GIS»، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى، تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على «منصة مصر الرقمية».

وانتهت وزارة العمل من تنفيذ منصة للتدريب المهنى إلكترونياً، حيث سيتم إطلاقها قريباً لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هى: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصولاً افتراضية ومحتوى رقمياً مطوراً.