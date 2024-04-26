وزارة العمل: عدد المعينين بجنوب سيناء وصل إلى 43 ألفا و557 شابا في 2023

أعلنت وزارة العمل، جهودها في جنوب سيناء، موضحة أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية فقط، وبالتحديد من يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024، بذلت جهوداً كبير في مختلف ملفات العمل، من حيث التشغيل وتوفير فرص العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وكذلك أعمال التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية وتطبيق إشتراطاتها، واستخراج تراخيص عمل الأجانب.

وقال وزير العمل في تقرير له إنه خلال الـ3 أشهر هذه، قامت المديرية، بصرف 83 ألف جنيه لـ36 عاملا من العمال المسجلين بقواعد البيانات لرعايتهم اجتماعيا وصحيا من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وساهمت في تشغيل 2548 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 53 من ذوي الهمم، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها.

عدد المعينين وصل إلى 43 ألفا و557 شابا وفتاة

كما قامت الوزارة خلال الفترة بالتفتيش عماليا على 639 منشأة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، على 132 منشأة، والتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وكانت معلومات حديثة سابقة لمديرية العمل بجنوب سيناء، أكدت على أنه حتى عام 2014 كان تشغيل 25 ألفًا و754 شابًا وفتاةً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه حسب إحصائيات العام 2023، وصل عدد المعينين إلى 43 ألفا و557 شابا وفتاة.

وأشار إلى هذا يعني أنه من عام 2014 وحتى عام 2023، جرى توفير فرص عمل لـ17 ألفًا و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة، كما قالت البيانات إنه تم تشغيل 214 شابًا من ذوي الهمم حتى عام 2014، وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شابا داخل منشآت القطاع الخاص، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى 2023، جرى تعيين 509 من ذوي الهمم.

وبشأن إيرادات تصاريح العمالة الأجنبية رصدت المعلومات أن عدد الأجانب المشتغلين 1661 أجنبيا في عام 2014، بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و273 ألفًا و740 جنيهًا، أما في عام 2023، فبلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبىيا، بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و8 آلاف و502 جنيها، بمعدل زيادة 189 % في عدد الأجانب، و360 % في إجمالى الإيرادات، بما يعظم الدخل القومي ويسهم في زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصرية.