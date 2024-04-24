وزارة العمل تطلق حملات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية في المحافظات

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج في كل المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة.

إطلاق مبادرات السلامة والصحة المهنية

وأشارت المهندسة غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، إلى ختام أول ملتقى مساء أمس الثلاثاء بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الوزير حسن شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة، وبمشاركة العديد من المنشآت.

وقال بيان صحفي، صادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، إن وزير العمل حسن شحاتة، وجه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، بإطلاق فعاليات ملتقيات، ومبادرات السلامة والصحة المهنية، بجميع المحافظات، احتفالا بيوم السلامة العالمي، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام.

نشر ثقافة السلامة المهنية في المنشآت

وأوضح البيان، أن حملات التوعية بالسلامة والصحة المهنية بدأت بملتقى جنوب سيناء، مؤكدا أن المبادرات والحملات تأتي استكمالا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، في المنشآت بين أطراف العمل والإنتاج.

ولفت البيان إلى أن مديرية العمل بجنوب سيناء قامت بتنفيذ ملتقى السلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل الجاري في إحدى المنشآت السياحية، بمدينة شرم الشيخ.