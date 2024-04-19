«العاصمة الإدارية»: 80% من العمالة الموجودة بمنطقة الأبراج مصرية

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن 80% من العمالة الموجودة في منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية، عمالة مصرية بالكامل.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن منطقة الأبراج تسمى بمنطقة المال والأعمال، ومتاح فيها أنشطة إدارية بالكامل، وكل الشركات الكبرى سيكون لها مقار ومكاتب إدارية داخل العاصمة الجديدة، بجانب إتاحة وحدات سكنية بشكل مختلف ووحدات فندقية.

وأشار إلى أنه جرى التعاقد مع فندقين في منطقة الأبراج، وجار عمل التشطيبات لها، وجرى الترتيب مع المشغل، حيث أنهم بصدد إنشاء شركة بشراكة مع الشركة المنفذة، والمشغل الذي سيكون دائما، بحيث يتم عمل تسويق كامل لهذا المشروع وتحقيق الاستفادة منه بشكل كبير، وضمان تشغيل آمن ومستدام والحفاظ على الرونق الجميل والمبهر .

ولفت إلى أن هناك مساحات في منطقة المال والأعمال، تصلح كمقرات فرعية للبنوك، وإدارية لشركات «المالتي إنترناشيونال»، وهناك لجنة مشكلة بتوجيه من مجلس الوزراء، لتعظيم الاستفادة، وخلق حوافز للمستثمرين، لجذبهم على مستوى العالم، لمنطقة المال والأعمال، ما سيكون مكسبا كبيرا.