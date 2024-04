10 معلومات عن الرصيف العائم في غزة.. يستهدف توصيل 2 مليون وجبة يوميا

نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت بناءه أمام ساحل غزة، وذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بضمان وصول المساعدات إلى غزة بالاتفاق مع إسرائيل.

وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عبر حسابها على «إكس» أن الهدف من بناء هذا الرصيف إيصال حوالي 2 مليون وجبة غذائية يومياً إلى قطاع غزة، لتجنب حدوث المجاعة شبه المؤكدة التي حذرت منها الأمم المتحدة.

Pier-building begins



Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.



