10 معلومات عن الرصيف العائم في غزة.. يستهدف توصيل 2 مليون وجبة يوميا

نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت بناءه أمام ساحل غزة، وذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بضمان وصول المساعدات إلى غزة بالاتفاق مع إسرائيل.

إيصال 2 مليون وجبة

وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عبر حسابها على «إكس» أن الهدف من بناء هذا الرصيف إيصال حوالي 2 مليون وجبة غذائية يومياً إلى قطاع غزة، لتجنب حدوث المجاعة شبه المؤكدة التي حذرت منها الأمم المتحدة.

Pier-building begins



Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway.



The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024

ووفقًا لوكالة «أسوشيتدبرس»، نستعرض 7 معلومات حول الرصيف البحري:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.

باشر الجيش الأمريكي بناء الرصيف العائم بهدف تسريع تسليم المساعدات.

تكلفة المشروع تشمل نقل المعدات وعمليات البناء وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

يُعرف هذا المشروع الإنشائي البرمائي رسمياً باسم «اللوجيستيات المشتركة على الساحل».

تُنقل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم، وستتولى الشاحنات نقل المواد الغذائية إلى اليابس، ومن ثم إلى داخل قطاع غزة.

تشتمل عملية بناء الرصيف العائم على مكونين أساسيين هما، مرسى ضخم عائم مصنوع من قطع فولاذية وطريق ممهدة من حارتين بطول 548 متراً ورصيف.

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