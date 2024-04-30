‎موعد إجازة عيد العمال.. إليك قائمة بالعطلات المتبقية في 2024

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، ‎موعد إجازة عيد العمال، خلال الأسبوع المقبل، والذي يُحتفل به في الأول من شهر مايو من كل عام في أغلب دول العالم، ويكون عطلة رسمية في عدد الدول كما في مصر.

موعد إجازة عيد العمال

وأوضح وزير العمل أن يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافقان 5 و6 مايو، سيكونا إجازة رسمية مدفوعة الأجر، أولهما بمناسبة عيد العمال، وثانيهما بمناسبة شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

4 أيام متتالية

وقبل إجازة موعد إجازة عيد العمال يكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية، يتلوهما يومي الأحد والاثنين إجازة عيد العمال وشم النسيم، وإليك باقي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 كما يلي:

- الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى.

- الاثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.

- الأحد 30 يونيو «ثورة 30 يونيو».

- الاثنين 8 يوليو رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو.

- الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.