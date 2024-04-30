مكتبة الإسكندرية تعلن مواعيد العمل بعد إجازة شم النسيم

أعلنت مكتبة الإسكندرية مواعيد العمل الخاصة بها بمناسبة إجازتي عيد العمال وشم النسيم لهذا العام، ومواعيد العودة عقب الإجازتين.

وقالت في بيان: «تعلن مكتبة الإسكندرية، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، أنها ستفتح أبوابها للجمهور يوم الأحد 5 مايو، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو».

مواعيد إجازة شم النسيم في مكتبة الإسكندرية

وأوضحت: «وسوف تغلق أبوابها يوم الاثنين الموافق 6 مايو، على أن تستأنف المكتبة العمل بمواعيدها المعتادة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024».

إجازات عيد العمال وشم النسيم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين؛ بخصوص إجازتي عيد العمال وشم النسيم، وهما أن يكون يوم الأحد 5 مايو إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، وأن يكون يوم الإثنين المقبل 6 من الشهر نفسه إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، وهي إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.