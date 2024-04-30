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مكتبة الإسكندرية تعلن مواعيد العمل بعد إجازة شم النسيم

كتب:

إلهام الكردوسي
01:47 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية مواعيد العمل الخاصة بها بمناسبة إجازتي عيد العمال وشم النسيم لهذا العام، ومواعيد العودة عقب الإجازتين.

وقالت في بيان: «تعلن مكتبة الإسكندرية، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، أنها ستفتح أبوابها للجمهور يوم الأحد 5 مايو، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو».

مواعيد إجازة شم النسيم في مكتبة الإسكندرية

وأوضحت: «وسوف تغلق أبوابها يوم الاثنين الموافق 6 مايو، على أن تستأنف المكتبة العمل بمواعيدها المعتادة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024».

إجازات عيد  العمال وشم النسيم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين؛ بخصوص إجازتي عيد العمال وشم النسيم، وهما أن يكون يوم الأحد 5 مايو إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، وأن يكون يوم الإثنين المقبل 6 من الشهر نفسه إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، وهي إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي