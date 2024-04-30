مكتبة الإسكندرية تعلن مواعيد العمل بعد إجازة شم النسيم
كتب:
إلهام الكردوسي
01:47 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
مكتبة الإسكندرية
أعلنت مكتبة الإسكندرية مواعيد العمل الخاصة بها بمناسبة إجازتي عيد العمال وشم النسيم لهذا العام، ومواعيد العودة عقب الإجازتين.
وقالت في بيان: «تعلن مكتبة الإسكندرية، بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، أنها ستفتح أبوابها للجمهور يوم الأحد 5 مايو، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو».
مواعيد إجازة شم النسيم في مكتبة الإسكندرية
وأوضحت: «وسوف تغلق أبوابها يوم الاثنين الموافق 6 مايو، على أن تستأنف المكتبة العمل بمواعيدها المعتادة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024».
إجازات عيد العمال وشم النسيم
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين؛ بخصوص إجازتي عيد العمال وشم النسيم، وهما أن يكون يوم الأحد 5 مايو إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، وأن يكون يوم الإثنين المقبل 6 من الشهر نفسه إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، وهي إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.