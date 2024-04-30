قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق في مركز دسوق غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بدسوق، غدًا الأربعاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم، لمدة 12 ساعة.

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمركز هي الوحدات المحلية التالية: «العجوزين - شابة - أبو زيادة - طريق محرم»، وذلك للقيام بأعمال بإصلاح خط 700 مم «جي ار بي» أمام قرية أبيوقا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.