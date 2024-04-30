برومو ياسمين عبدالعزيز مع «صاحبة السعادة» تريند رقم 1 على اليوتيوب

تصدر برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة «dmc»، التريند على موقع الفيديوهات الأشهر اليوتيوب، وذلك قبل عرض الحلقة التي تعرض على جزأين، أيام 6 و7 مايو المقبل.

صاحبة السعادة تحتفل مع ياسمين عبدالعزيز بشم النسيم

حقق البرومو التريند رقم 1 في يوتيوب اليوم الثلاثاء، وذلك قبل عرض الحلقة التي تحتفل فيها صاحبة السعادة مع ياسمين عبدالعزيز بشم النسيم، إذ من المقرر أن تتحدث السوبر ستار خلال الحلقة عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق إليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة.

وكذلك تحتفل ياسمين عبدالعزيز على طريقتها الخاصة مع صاحبة السعادة بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عددا من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صورا وكواليس تعرض للمرة الأولى.

برنامج صاحبة السعادة من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.