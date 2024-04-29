إسعاد يونس تروج لحلقتها مع ياسمين عبد العزيز.. اعرف موعد عرضها

حرصت الفنانة إسعاد يونس على الترويج لحلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، في برنامج «صاحبة السعادة» عبر شاشة قناة dmc، من خلال منشور شاركته مع جمهورها، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور «إنستجرام».

إسعاد يونس تروج لحلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها، بمجموعة من الصور من كواليس تصوير حلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها، قائلة: «استنوا حلقة حبيبتي ياسمين عبدالعزيز معايا في صاحبة السعادة، يومي 6 و7 مايو الساعة 11 مساءً على dmc».

يذكر أن برومو حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس، جرى طرحه وكشف عن كثير من الأمور التي ستتحدث عنها، من بينها أول تعليق لها على انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، والسبب وراء انفصالهما رغم حبها له.