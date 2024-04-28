عادات غريبة للفنانين في الأكل تُدهش الجمهور.. آخرهم ياسمين عبد العزيز

أدهشت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي تتناول البصل الأخضر، برفقة الفنانة القديرة إسعاد يونس، وذلك خلال تصويرها حلقة في برنامج صاحبة السعادة المقرر عرضه المقرر يومي 6 و7 مايو المقبل للاحتفال بشم النسيم.

ياسمين عبد العزيز تتناول البصل

«أحلى من البصل مفيش»، داعبت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بهذا التعليق، مُقررة الاحتفال بعيد شم النسيم على طريقتها الخاصة بتناول «الرنجة والبصل» مع صاحبة السعادة، وتقديم عددًا من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، ليعلق أحد متابعيها على طريقتها في تناول البصل: «وحش الكون بتأكل أي حاجة»، وقالت أخرى: «ده هيكون أحلى شم نسيم».

لم تُدهش الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور وحدها بعاداتها في الأكل، إذ شارك مجموعة من الفنانين عاداتهم المختلفة والغريبة في الأكل مع الفنانة إسعاد يونس من قبل، كان أبرزهم الفنان أحمد العوضي الذي أكد عشقه لأكل الكبدة «نية»، لدرجة أكلها على الهواء بعدما أضاف إليها الليمون والملح، مُعبرًا عن حبة للكبدة وأنها من أفضل الوجبات التي يتناولها على الإطلاق.

حسين فهمي يأكل خبز مخصوص

كما أثار الفنان حسين فهمي استغراب الكثير من جمهوره عندما تحدث عن اعتياده تناول العيش مخبوزا في المنزل، ليكشف عن السبب خلال استضافته مع صاحبة السعادة قائلا، إنه عانى في فترة معينة من زيادة وزنه، ما جعله يلجأ إلى إجراء تحليل للدم ليتعرف على الأطعمة التي تزيد وزنه حتى علم أن الخميرة الموجودة في الخبز تساعد على زيادة وزنه، ما جعله يتناول خبزا يجري تجهيزه خصيصًا له في منزله.

وتحدث الفنان محي إسماعيل، خلال لقائه مع صاحبة السعادة، عن حبه لأكلة تُسمى «سهلية بالحكيكة»، والتي عرفها خلال زيارته إلى محافظة دمياط، إذ قرر أحد محبيه عزومته على ذلك الطعام، موضحًا: «الأكلة دي عبارة عن صينية سمك اسمه السهيلي مع رز متحمر جامد كأنه محروق».