أغلى 5 فساتين ارتدتها فنانات على الشاشة.. إطلالة ياسمين عبد العزيز تخطت 125 ألف جنيه

إطلالات مميزة ظهرت بها الفنانات في البرامج التلفزيونية، لفتت أنظار الجماهير إليهن، وليس فقط لتصميماتها العالمية، بل أيضًا بسبب أسعارها وآخرهن الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي ظهرت في برنامج «صاحبة السعادة»، بفستان تصميم فهد بسعر خيالي.

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في برومو برنامج «صاحبة السعادة»، ترتدي بدلة فهد مكونة من قطعتين، سعر القميص يصل إلى 2145 دولار، ما يعادل 103 آلاف جنيه مصري، وسعر البنطلون 1745 دولارا، أي 83 ألف جنيه.

سعر فستان ياسمين عبد العزيز

وكانت ياسمين عبد العزيز قد ظهرت في برنامج «معكم»، مع الإعلامية مني الشاذلي على قناة cbc، بعد تعافيها من أزمتها الصحية عام 2021، وظهرت بفستان من اللونين الأحمر والأسود، يصل سعره إلى 2450 يورو، بما يعادل 125 ألف جنيه.

سعر فستان أصالة

تعد أصالة واحدة من الفنانات صاحبات الإطلالات المميزة، وظهرت بفستان أسود قصير عام 2022 يصل سعره إلى 1305 يورو، أي ما يعادل 23 ألف جنيه.

سعر فستان بوسي

ظهرت الفنانة بوسي في برنامج «معكم منى الشاذلي» عام 2020، بإطلالة من الجينز عبارة عن جاكت وتنورة، يصل سعرهما إلى 1808 دولار، بما يعادل 86 ألف جنيه.

سعر فستان ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مميزة، في برنامج «صاحبة السعادة» عام 2022، بفستان مطبوع بالزهور، وهو براند إيطالي دولتشي أند جابانا، ويصل سعره إلى 1811 دولار، بما يُعادل 35 ألف جنيه.