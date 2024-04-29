إتيكيت أكل البصل الأخضر والرنجة.. ابعدي عن طريقة ياسمين عبد العزيز

قبل عرض الحلقة التي ينتظرها الجمهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، شاركت «ياسمين» مع جمهورها صورة ظهرت فيها تأكل البصل الأخضر على طريقتها الخاصة في لقطة مفاجئة غير التي اعتاد عليها الجمهور أن يراها عليها، ما أثار تساؤلات البعض عن إتيكيت البصل الأخضر الذي يفضله البعض إلى جانب الرنجة والفسيخ، خاصة مع اقتراب أعياد شم النسيم.

إتيكيت أكل البصل

خبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، أوضحت في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية رضوى الشربيني على فضائية «CBC سفرة»، إتيكيت أكل البصل الأحمر أو الأبيض والبصل الأخضر، موضحة أنّ البصل العادي يفضل تقطيعه إلى شرائح أو حلقات في طبق صغير على مائدة الطعام، ويُجرى وضعه بداخل اللقيمات على قطعة الفسيخ أو الرنجة باستخدام الملعقة، ولتجنب رائحة البصل النفاذة يمكن إضافة بعض المياه والخل والسكر إلى البصل، إذ يساعد السكر على التخلص من ملوحة البصل الزائدة والرائحة النفاذة.

أما البصل الأخضر الذي يعتبر إضافة أساسية إلى جانب الفسيخ والرنجة، يُفضل استخدام الشوكة والسكينة في تقطيعه إلى شرائح صغيرة ووضعه إلى جانب الفسيخ أو الرنجة في الطبق الخاص بك، وتناوله قطعة بعد أخرى دون إصدار صوت: «لو أنتي في بيتك ممكن تمسك واحدة البصل الأخضر عادي بإيدك وتحطها قدامك في طبقك وتاكل منها حتة حتة، لكن بردو من غير ما نطلع صوت وإحنا بناكل».

إتيكيت أكل الفسيخ والرنجة

تقول خبيرة الإتيكيت، إنّه قبل تناول الفسيخ يفضل تحضير طبق فارغ أمامك، وتقطيع الفسيخ أو الرنجة الموجود على المائدة باستخدام الشوكة والسكينة ووضعه في طبقك الخاص، كما يفضل تقطيع الخبز إلى أرباع صغيرة، ثم وضع قطعة من الفسيخ أو الرنجة في الخبز باستخدام الشوكة أو الملعقة، ووضع البصل والطحينة عليها حسب الرغبة، ويفضل تقليل استخدام اليدين عند الأكل، تجنبًا للرائحة التي تظل فترة في اليدين حتى بعد الغسيل.