عاجل.. طلب هام من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية عن طلب عاجل من إدارة الترجي الرياضي التونسي للسلطات التونسية قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي يطلب السعة الكاملة ضد الأهلي في النهائي

ووفقًا لما أوردته صحيفة الشروق التونسية، فإن إدارة نادي الترجي الرياضي طالبت السلطات التونسية بالسماح بخوض مباراة النهائي الإفريقي أمام الأهلي بالسعة الكاملة للملعب الأولمبي برادس.

وتابعت الصحيفة، أن السلطات التونسية لم تبدِ موافقتها حتى اللحظة على طلب إدارة أبناء «باب سويقة» حتى اللحظة، ولا يزال الأمر محل دراسة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب رادس بالعاصمة التونسية مباراة الأهلي ضد الترجي الرياضي يوم الثامن عشر من شهر مايو المقبل ذهابًا، على أن تقام مباراة الإياب في الخامس والعشرين من الشهر ذاته بالقاهرة.

وكان الترجي قد نجح في الصعود للدور النهائي على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فيما قفز الأهلي على أكتاف مازيمبي الكونغولي.