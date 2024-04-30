أزمة تهدد الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال.. وتحذير رسمي

حالة من القلق يعيشها نادي الترجي التونسي، المقبل على مواجهتين مهمتين في الدوري التونسي أمام الصفاقسي، ودوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في نهائي البطولة، في ظل التحذير الرسمي الذي تلقته الإدارة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

تحذير رسمي للترجي التونسي منافس الأهلي في نهائي دوري الأبطال أفريقيا.. ما القصة؟

«يدعو الترجي الرياضي التونسي جماهيرنا العزيزة والوفية التي ستكون موجودة في ملعب رادس يوم الأربعاء القادم لمساندة فريقنا في مقابلته ضد النادي الرياضي الصفاقسي في إطار الجولة الأخيرة ذهاب من مرحلة البلاي أوف للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى عدم عدم إشعال و رمي الشماريخ و تجنب إلقاء المقذوفات بكل أنواعها»، هكذا أصدر نادي الترجي بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الماضية.

قلق في الترجي من جماهيره قبل مواجهات الدوري التونسي

وكشف الترجي عن وصول تهديد لإدارة النادي بتطبيق عقوبة «الويكلو» في مباراتين في حال أي تجاوز، وأوضح البيان: «هذا الأمر يجعلنا عرضة لإنهاء الموسم دون حضور الجمهور ولعب مباراتي النجم الرياضي الساحلي و الاتحاد المنستيري على أرضنا دون دعمكم و مساندتكم وهما عاملان مهمان وحاسمان لتحقيق انتصاراتنا ونجاحاتنا».

وتأهل الترجي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي، بينما حجز الأهلي بطاقة تأهله على حساب مازيمبي الكونغولي.