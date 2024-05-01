ليفربول يكشف عن اسم أول الراحلين عن النادي نهاية الموسم الجاري

مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية، تبدأ التكهنات حول مصير اللاعبين داخل أروقة الأندية، ويجري التركيز هذا الموسم على ميركاتو نادي ليفربول، الذي سيكون استثنائيًا بشكل كبير، في ظل وداع مدربه يورجن كلوب، واقتراب خليفته من تدشين مشروعه الجديد.. فمن يكون أول الضحايا في هذه المرحلة الانتقالية؟.

ليفربول يستقر على أول ضحاياه بنهاية الموسم

يبدو أن ليفربول لم يعتمد واتارو إندو لمواسم جديدة، ضمن قائمته الأساسية، ورغم كونه لعب دور المنقذ للفريق الأحمر، لكنه لن يكون ضمن الخطط الجديدة، مثلما سيحدث مع الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، على أن يكون أول الراحلين عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات القادمة، بحسب صحيفة «تليجراف».

لماذا يرحل إندو عن ليفربول بنهاية الموسم؟

بعد موسم واحد فقط مع ليفربول، يبدو أن مغامرة واتارو إندو في أنفيلد قد اقتربت من نهايتها، فقد أكدت مصادر صحفية بريطانية، عودة إندو بنسبة كبيرة إلى منافسات الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، دون تحديد هوية النادي الجديد، حيث سيسعى لإعادة إثبات نفسه في الدوري الألماني، بعد تجربة احترافية قصيرة في إنجلترا.

ويأتي رحيل إندو، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2023، بعد موسم لم يكن فيه أساسياً في تشكيلة المدرب يورجن كلوب، لكنه لعب دور المنقذ بجدارة، فبالرغم من تألق إندو مع شتوتجارت الألماني قبل انتقاله إلى ليفربول، إلا أنه لم يظهر نفس المستوى مع الفريق الإنجليزي، ما دفع إدارة النادي للتفكير في الاستغناء عن خدماته، والدعم بعناصر جديدة.

وكان إندو، قد انضم إلى ليفربول في صيف عام 2023 قادماً من شتوتجارت الألماني مقابل 20 مليون يورو.