«القاهرة الإخبارية»: الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بارقة أمل

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريراً تلفزيونياً، بعنوان: «الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين بارقة أمل للفلسطينيين».

الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين يدعم حل تطبيق الدولتين رغم ما تسبب فيه العدوان الإسرائيلي من دمار لا مثيل له لقطاع غزة وآلام لا يمحوها الزمن للمدنيين جراء القصف والحصار وسياسة التجويع المتعمدة، فإن طرح الاعتراف بفلسطين عاد مجددا على طاولة نقاشات الدول الغربية وبالتحديد بين دول الاتحاد الأوروبي.

توقعات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الخارجية الأمنية بـ الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن اعتراف عدة دول أوروبية بدولة فلسطين في حلول نهاية مايو المقبل تحمل بارقة أمل للفلسطينيين بأن تصبح هذه الخطوة وسيلة ضغط على قوات الاحتلال لإنهاء تصعيدها بالأراضي الفلسطينية.