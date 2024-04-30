حزب الجيل: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس عمق العلاقات بين الدولتين

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بزيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر، والتي تعد أول زيارة له منذ توليه مهام الحكم في الكويت.

وأكد الشهابي على عمق وتاريخية العلاقات المصرية الكويتية، مشيرًا إلى أنها علاقات شعبية وتربط البلدين الشقيقين علاقات قوية ووثيقة وتاريخ حافل ممتد عبر عقود.

وأضاف الشهابي لـ«الوطن» أن هذه العلاقات تحظى برعاية من قيادة البلدين عبر التاريخ المشترك، وحرص منهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المختلفة، خاصة في القضايا العربية والإقليمية والدولية.

السعي المخلص إلى تطوير العلاققات الثنائية

واعتبر رئيس حزب الجيل أن زيارة أمير الكويت إلى القاهرة تُعَدّ تتويجًا لهذه العلاقات الشعبية والرسمية، وترسيخًا لأواصرها، وتأكيدًا على السعي المخلص إلى تطويرها في كافة المجالات.

وأشار الشهابي إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى للشيخ مشعل الأحمد للقاهرة، حيث سبق أن زارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليًا للعهد وحضر مؤتمر قمة القاهرة للسلام نيابة عن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد. كما زارها في 27 نوفمبر 2022 في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ممثلاً لأمير الكويت الراحل.

زيارة الرئيس السيسي للكويت

ولفت الشهابي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الكويت في 17 ديسمبر 2023، معزيًا في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ومهنئًا الشيخ مشعل بتوليه قيادة الكويت الشقيق، متمنيًا له التوفيق في قيادة أمور البلاد.

وأكد رئيس حزب الجيل أن زيارة أمير الكويت ستحقق دفعًا للعلاقات بين القاهرة والكويت، مشددًا على أن علاقات البلدين نموذجًا للعلاقات العربية العربية، وأنهما متفقان في معظم القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تعتبر الكويت من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.