3 وصفات طبيعية لترطيب الشعر الجاف.. نتيجة مضمونة في دقائق

تعاني بعض السيدات من جفاف الشعر وتلفه نتيجة عدة عوامل، منها بيئية مثل تعرض الشعر لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف، أو الجفاف نتيجة الممارسات الخاطئة كاستخدام بعض المواد الكيميائية والصبغات التي تُجفف الشعر، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي، لذا نتناول في التقرير التالي 3 وصفات طبيعية تساعدك على علاج جفاف الشعر بسهولة في المنزل.

ويُمكن تحضير 3 وصفات طبيعية في المنزل تساعد على تنعيم الشعر الجاف وعلاجه، كما عرض موقع هيلثلاين، كالتالي:

وصفة زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E ومضادات للأكسدة، لذا يعتبر زيت الزيتون من أفضل الوصفات التي تعالج الشعر من التلف والجفاف، ويُمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية:

ضعي كمية مناسبة لطول شعرك في وعاء وسخنيها باستخدام الميكروويف حتى يصبح الزيت دافئاً.

دلكي فروة الرأس باستخدام زيت الزيتون لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق.

غطي شعرك بمنشفة دافئة أو غطاء بلاستيكي مناسب واتركي الزيت لمدة ليلة كاملة عليه.

اشطفي شعرك جيدًا وكرري الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة زبدة الشيا

يمكن استخدام زبدة الشيا لعلاج الشعر الجاف، لأنها تمنح الشعر الترطيب والقوة، ويمكنك استخدامها باتباع الخطوات الآتية:

أحضري 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا وذوبيها.

امزجي ملعقة من هلام الصبار مع زبدة الشيا حتى يصبح الخليط متماسكاً.

وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة الزبادي

يساعد الزبادي على منح شعرك الترطيب الكافي لجعله ناعماً، ويمكنك عمل الوصفة باتباع الخطوات التالية: