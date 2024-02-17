معصرة الزيتون بمطروح.. زيت أورجانيك وعصر على البارد

ثقة كبيرة يضعها أهالى محافظة مطروح والمصطافون فى معصرة وزارة الزراعة بمدينة مرسى مطروح، التى تصنع أجود أنواع زيت الزيتون، من حيث الطعم والخواص، وذلك من أفضل أصناف الزيتون التى تزرع على مياه الأمطار فى قرى مطروح، وتتغذى على السماد العضوى من المواشى، لإنتاج زيت زيتون بكر ممتاز، ذاع صيته فى مختلف أنحاء مصر.

معصرة الزيتون أنشئت منذ ما يقرب من 33 سنة، حسب المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، وتعمل بنظام العصر نصف الآلى على البارد، تحت إشراف مهندسين زراعيين متخصصين فى إنتاج زيت الزيتون، وتعمل المعصرة بطاقة إنتاجية بواقع 250 كيلوجراماً فى الساعة.

وتنفذ المعصرة كذلك أعمال عصر الزيتون للغير، طبقاً للمهندس محمد أبوالدهب، مدير إدارة الإرشاد بزراعة مطروح والمشرف على المعصرة، الذى أوضح أنه يجرى العصر للمزارعين مقابل 1000 جنيه عن كل طن، كما يطلب بعض المزارعين عصر إنتاجهم من الزيتون وتسويق المنتج، مقابل هامش ربح بسيط تأخذه المعصرة.

كما نقوم بشراء زيتون لحساب المعصرة للتسهيل على المزارعين فى بيع وتسويق المنتج، ومنتج من صنف زيتون الكاروتينا أعلى نسبة من الزيت والتى تتعدى 20%، بعد أن كانت هناك أصناف مثل البيكول نسبة تصافى الزيت بها لا تتجاوز 14%، وهو من الأصناف التى تتميز بها محافظة مطروح.

وذكر أن المعصرة تقدم خدمة البيع للجمهور بأسعار مخفضة عن الأسواق لمواجهة جشع التجار، مما يجذب أعداداً غفيرة من مصطافى وزوار مرسى مطروح، الذين يتوافدون على المعصرة على مدار موسم الصيف، حتى انتهينا من جميع كميات الزيت التى أنتجتها المعصرة فى الموسم الأخير، خاصة أن زيت معصرة الزراعة بمطروح ذو قيمة غذائية عالية، ومنتج من أشجار مزروعة على الأمطار فى نظام الرى، كما أن نسبة الحموضة فى الزيت لا تتعدى 1%، وهو منتج عضوی، أورجانيك، كما أسهمت نسبة الوعى بين المواطنين بقيمة وفوائد زيت الزيتون فى الإقبال على شرائه فى السنوات الأخيرة، ومع تجربة منتجاتنا يزداد الإقبال عليه وترتفع نسبة الشراء من عام إلى آخر.