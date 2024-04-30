المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: يجب وجود ضمانات دولية للهدنة في غزة

أوضح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب العديد من الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات دولية للهدنة الإنسانية.

مصر دولة كبيرة وحكيمة

وتابع «شيحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «مصر دولة كبيرة وحكيمة ومسالمة ولديها تراكم خبرات حقيقي وكبير على التفاوض في الوقت الراهن، كما أنها قادرة على دفع الأطراف للوصول إلى هدنة».

ضمانات لوقف الحرب في غزة

وأكد أنه على الجانب الآخر نحتاج في الوقت الراهن ضمانات دولية بأنه بعد هذه الهدنة لن تعود دولة الاحتلال لممارسة ضغوطها أو تعاود محاولاتها لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى وضمانات أن توقف الحرب وهذا جزء من الجدال حول ما بعد الهدنة الإنسانية.