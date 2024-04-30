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خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعة على القلب

كتب:

شريف سليمان
06:15 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم له أسماء كثيرة من أشهرها حبل الله ونوره المبين، لافتا إلى أن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا إعجازاته ولا معجزاته وأنواره ساطعة على القلب، مشددا على ضرورة تدبر هذا القرآن وفهمه.

ضرورة تدبر القرآن

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أننا نحاول أن نفلت الأنظار لضرورة تدبر القرآن والتدبر لما وراء الشيء ووراء الكلمات ومعرفة الآيات وما وراءها من معاني، لافتا إلى أن العلماء والمفسرين كانوا يجدون معاني أخرى غير المعاني الظاهرة في القرآن الكريم.

كتابة الوحي 

وتابع: «القرآن حينما نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده كتبة وحي، ووصلوا إلى 40 كاتبًا وكانوا دائما يحرصوا على كتابة أي شيء ينزل على النبي بطرق الكتابة التي كانت معدة في هذا الوقت، وكل الآيات جمعت داخل السور عن طريق الوحي جبريل عليه السلام، ولكن السور لم تجمع عن طريق جبريل وإنما الحفظة من الصحابة».

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بقلم شريف سليمان