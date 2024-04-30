رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سميرة عبد العزيز: «كل يوم بكلم محفوظ عبد الرحمن قبل ما أنام وباتخيل رده»

كتب:

شريف سليمان
11:05 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الفنانة سميرة عبدالعزيز

الفنانة سميرة عبدالعزيز

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أنّ زوجها الراحل المؤلف والمفكر محفوظ عبدالرحمن كان أعظم شيء حدث في حياتها، بسبب ثقافته الكبيرة، ورقته، وحبه لأولاده.

وقالت «عبدالعزيز»، في تصريحات تلفزيونية: «كل الصفات الجميلة كانت فيه، رحمه الله، حاسة إنه معايا، وكل يوم بعمل حوار قبل ما أنام، وساعات بتخيل رده ليّ، وقضيت معه أسعد أيام حياتي».

وعلقت الفنانة على صورة موجودة في بيتها، تجمع بين رموز الفكر والفن في مصر، لم يكن من بينهم زوجها الراحل، قائلة: «رحت معرض واشتريت صورة مكنش فيها محفوظ، زعلت، وذهبت إلى مثّال لعمل تمثال لمحفوظ عبدالرحمن، ولم شوية صور، وكانت النتيجة تمثال رائع موجود في بيتي، وأنا سعيدة وفخورة به جدا، لأنني فعلت شيئا رائعا لمحفوظ عبدالرحمن».

اقرأ المزيد:

سر غضب محفوظ عبدالرحمن من سميرة عبدالعزيز بسبب تليفون

سميرة عبدالعزيز: فاتن حمامة كانت خايفة تموت.. وأنا مش زعلانة من محمد رمضان

سميرة عبدالعزيز: زوجي كان يمتلك 5 آلاف كتاب أهديتها لمكتبة الإسكندرية

سميرة عبدالعزيز: الدراما الوطنية مهمة في بناء وعي الأسرة المصرية

في ذكرى وفاة محفوظ عبدالرحمن.. سميرة عبدالعزيز «ماشية بتعليماته»
بقلم شريف سليمان