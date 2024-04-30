سميرة عبد العزيز: «كل يوم بكلم محفوظ عبد الرحمن قبل ما أنام وباتخيل رده»

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أنّ زوجها الراحل المؤلف والمفكر محفوظ عبدالرحمن كان أعظم شيء حدث في حياتها، بسبب ثقافته الكبيرة، ورقته، وحبه لأولاده.

وقالت «عبدالعزيز»، في تصريحات تلفزيونية: «كل الصفات الجميلة كانت فيه، رحمه الله، حاسة إنه معايا، وكل يوم بعمل حوار قبل ما أنام، وساعات بتخيل رده ليّ، وقضيت معه أسعد أيام حياتي».

وعلقت الفنانة على صورة موجودة في بيتها، تجمع بين رموز الفكر والفن في مصر، لم يكن من بينهم زوجها الراحل، قائلة: «رحت معرض واشتريت صورة مكنش فيها محفوظ، زعلت، وذهبت إلى مثّال لعمل تمثال لمحفوظ عبدالرحمن، ولم شوية صور، وكانت النتيجة تمثال رائع موجود في بيتي، وأنا سعيدة وفخورة به جدا، لأنني فعلت شيئا رائعا لمحفوظ عبدالرحمن».