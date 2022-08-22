سميرة عبدالعزيز: زوجي كان يمتلك 5 آلاف كتاب أهديتها لمكتبة الإسكندرية

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن زوجها الراحل محفوظ عبدالرحمن، كان دائم النصح لها في علمها الفني: «قالي اوعي تقعدي وتسيبي شغلك، شغلك عبادة، والكتابة عبادة ولازم تحافظي عليه لأننا بنقدم عمل مفيد للمجتمع»، مضيفة أنها بعد وفاته نفذت وصيته واستكملت عملها بعد رحلة عمر تجاوزت الـ30 عاما معه.

رحلة 30 سنة لسميرة عبدالعزيز مع زوجها الراحل

وتابعت «عبدالعزيز» خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «رحلتنا كانت جميلة وكنت بحب السفر والرحلات ولما اتقابلنا اكتشفت أن هو كمان بيحب السفر وسافرنا مع بعض بلاد غريبة كتير»، مشيرة إلى أنها وزوجها الراحل كانت تجمعهما رغبات كثيرة ومتعددة، وحالة من التفاهم التي لا مثيل لها بالإضافة للقاء الفكري والمهني.

أفضل أعمال زوج سميرة عبدالعزيز

وأشارت الفنانة سميرة عبد العزيز، إلى أنها تحب مسلسل «بوابة الحلواني»، خاصة وأنها رصدت مصر من شرقها لغربها وأظهر خلالها المؤلف عظمة مصر وأهلها: «كان دايما يقولي نفسي البلد تبقى بالرقي اللي يليق بها، ومكتبته كان بها 5 آلاف كتاب أهديتها لمكتبة الإسكندرية لمساعدة العلماء والباحثين في التاريخ».

سميرة عبدالعزيز تتحدث عن مسلسل أم كلثوم

وأضافت «عبد العزيز»: «مسلسل أم كلثوم كانت قصة حقيقة عاشها زوجي الراحل لما وجد أحد الآباء يرفض تنمية مهارة ابنته في الغناء، فقرر أن يؤلف مسلسل أم كلثوم لمساعدة المواهب الموجودة في كل بيت وتقديمها للساحة الفنية المصرية»، مشيرة إلى أنه كتب قصة فيلم «حليم»، من أجل تعريف الشباب بنجاح نموذج شبابي مصري.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن زوجها كان قارئا مهتما بالتاريخ، وقرر أن يكتب عن الملكة حتشبسوت وطلب كتب من زاهي حواس، وكان آخر الأعمال التي عمل عليها، ولكنها لم تكتمل بسبب وفاته، مشيرة إلى أهمية مهرجان القلعة الذي تشارك به الأسر المصرية، «يجب أن نحارب الأغاني الهابطة التي تحمل ألفاظا صعبة من خلال طرح محتوى فني جيد».