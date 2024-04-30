دينا الشربيني تكشف عن اسم حبيبها الجديد.. ليس أنس بو خش

ترددت كثير من الشائعات خلال الفترة الماضية عن ارتباط الفنانة دينا الشربيني والإعلامي أنس بو خش ولم يخرج أيا منهم لنفي أو تأكيد الخبر وهو ماجعل الأقاويل تتزايد.

دينا الشربيني تكشف تفاصيل حبيبها

ظهرت الفنانة دينا الشربيني منذ قليل في حلقة خاصة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج كلمة أخيرة عبر شاشة قناة on ونفت كل هذه الشائعات حيث كشفت عن التفاصيل الخاصة بحبيبها.

دينا الشربيني: أسرتي تعرف حسين جيدا

قالت دينا الشربيني إن حبيبها هو رجل مصري يدعى «حسين» وأن عائلتها كانت تعرفه جيدا ووالدها يحبه للغاية.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل كامل العدد+1 بجانب عدد من الفنانين منهم شريف سلامة وصدقي صخر وعدد أخر من الفنانين .