رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي الثلاثاء

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:00 م | الأحد 28 أبريل 2024
دينا الشربيني

دينا الشربيني

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، الفنانة دينا الشربيني، في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

دينا الشربيني تتحدث عن كواليس أعمالها الجديدة

تتحدث دينا الشربيني خلال الحوار، عن كواليس أحدث أعمالها التي جرى عرضها في الموسم الرمضاني المنصرم، مسلسل «كامل العدد +1»، وفيلمها الأحدث «شقو»، بالإضافة إلى الجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

تكشف الفنانة كذلك، عن أبرز التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، وتفاصيل أعمالها التي قدمتها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

اقرأ المزيد:

إسعاد يونس عن كواليس كامل العدد +1: دينا الشربيني كانت بتنام (فيديو)

«مش بنتي».. ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد «هو إحنا في التسعينات»؟

قاطع دينا الشربيني خارج البلاتوه.. حالة تقمص نادرة لممثل شاب في كامل العدد +1

«زعل بجد».. حكاية موقف جمع دينا الشربيني وحمزة دياب في مسلسل كامل العدد +1

دينا الشربيني تعلن ارتباطها وتكشف مواصفات خطيبها: «مفيش حاجة متأخرة»
بقلم أحمد عبد الرحمن