دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي الثلاثاء

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، الفنانة دينا الشربيني، في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

دينا الشربيني تتحدث عن كواليس أعمالها الجديدة

تتحدث دينا الشربيني خلال الحوار، عن كواليس أحدث أعمالها التي جرى عرضها في الموسم الرمضاني المنصرم، مسلسل «كامل العدد +1»، وفيلمها الأحدث «شقو»، بالإضافة إلى الجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

تكشف الفنانة كذلك، عن أبرز التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، وتفاصيل أعمالها التي قدمتها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.